Тренер «Фиорентины» оценил шансы Кокорина сыграть в ближайшем матче

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о шансах нападающего Александра Кокорина выйти на поле в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Специалист заявил, что выпустил россиянина на замену в матче с миланским «Интером», чтобы оценить готовность форварда. По словам тренера, у Кокорина не лучшее состояние, а во время игры спортсмен чувствовал дискомфорт.

«Он работает. Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его выпустить. Мы работаем над тем, чтобы он набрал максимальную форму», — цитирует Пранделли Fantacalcio.

В матче против «Интера» форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Встреча между «Фиорентиной» и «Специей» пройдет 19 февраля во Флоренции.

Ранее сообщалось, что Кокорина посадили на особую диету.