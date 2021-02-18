Латыпов объяснил неточную стрельбу в супермиксте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о неточной стрельбе в супермиксте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсмен заявил, что данная дисциплина является динамичной, где необходимо быстро стрелять.

«Старался это делать, рисковал, поэтому дальше был неточен на рубеже. Ошибки связываю именно с этим — спешил во время стрельбы. Было очень досадно, когда после второй стрельбы лидеры начали отрываться», — приводит слова биатлониста РИА «Новости».

Российская команда, в составе которой выступили Латыпов и Евгения Павлова, заняла 11-е место. Спортсмены использовали 12 дополнительных патронов.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал Павлову после супермикста.