«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и продлил победную серию в КХЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
БёрнлиФулхэм
1:1
закончен
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Лига чемпионов
Порту Ювентус
2:1
закончен
Севилья Боруссия Д
2:3
закончен
Испания / Примера
ЛевантеАтлетико М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
МарсельНицца
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
3:4 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
2:1
закончен
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
1:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
3:2
закончен
Теннис / Australian Open. 1/4 финала
Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
0:3
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Мужчины. Индивидуальная гонка
закончен
Лига Европы
Динамо К Брюгге
1:1
закончен
Янг Бойз Байер
20:55
Брага Рома
20:55
Краснодар Динамо З
20:55
Славия П Лестер Сити
20:55
Црвена Звезда Милан
20:55
Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед
20:55
Вольфсберг Тоттенхэм Хотспур
20:55
Олимпиакос ПСВ Эйндховен
20:55
Лилль Аякс
23:00
Гранада Наполи
23:00
Мольде Хоффенхайм
23:00
Ред Булл Зальцбург Вильярреал
23:00
Антверпен Рейнджерс
23:00
Бенфика Арсенал
23:00
Маккаби Т-А Шахтёр Д
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурНефтехимик
1:2 (ОТ)
закончен
СибирьАвангард
0:3
закончен
БарысАвтомобилист
2:1
закончен
Салават ЮлаевАк Барс
3:2
закончен
ЛокомотивДинамо Р
4:1
перерыв
СеверстальКуньлунь Ред Стар
2:0
перерыв
ТорпедоСпартак
2:3
перерыв
ВитязьМеталлург Мг
0:0
2 период
СКАДинамо М
0:2
2 период
ЦСКАТрактор
0:1
2 период
ЙокеритДинамо Мн
0:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
перенесен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
06:00
Теннис / Australian Open. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) — Аслан Карацев (Россия)
6:3, 6:4, 6:2
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
Супермикст
закончен
Италия / Серия А
ФиорентинаСпеция
20:30
КальяриТорино
22:45
Германия / Бундеслига
АрминияВольфсбург
22:30
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛидс Юнайтед
23:00
Испания / Примера
БетисХетафе
23:00
Франция / Лига 1
БрестЛион
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
03:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и продлил победную серию в КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Уфимский «Салават Юлаев» переиграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вячеслав Солодухин, Филип Ларсен и Александр Кадейкин. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала шестой кряду.

В следующем матче уфимцы примут пекинский «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что петербургский СКА обыграл московский «Спартак».

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 — Солодухин (Лисовец) — 23:27
1:1 — Да Коста (Тихонов, Галимов) — 29:12
2:1 — Ларсен (Маннинен, Хартикайнен) — 52:01   
2:2 — Зарипов (Яруллин) — 57:10 (5x4)   
3:2 — Кадейкин (Маннинен, Ларсен) — 59:59 (5x4)

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.