Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Виталий Буяльский. У гостей мяч забил Брандон Мехеле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет в Брюгге 25 февраля. Начало — 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 1:1

Голы: 1:0 — Буяльский, 62; 1:1 — Мехеле, 67.