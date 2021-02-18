«Краснодар» и загребское «Динамо» объявили составы на матч Лиги Европы

«Краснодар» и загребское «Динамо» определились со стартовыми составами на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Стартовый состав «Краснодара»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Ульссон, Кабелла, де Вильена, Сулейманов, Классон, Берг.

Стартовый состав «Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Теофиль-Катрен, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

Встреча между командами пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо».