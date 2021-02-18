Резцова назвала ужасным выступление сборной России на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о результатах россиян на чемпионате мира в словенской Поклюке.

После восьми гонок российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

«Это ужасно, и я полагаю, ждать каких-то хороших результатов на этом чемпионате мира очень сложно. Не могу сказать, что мы достигли дна. Надо просто искать причину, почему такое происходит», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка отметила, что не верит в шансы российских биатлонистов взять медали мирового первенства.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал Евгению Павлову после супермикста.