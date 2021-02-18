Биатлонистка Павлова ответила на критику из-за самоподготовки

Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась о самоподготовке спортсменов перед стартом сезона.

Ранее старший тренер национальной команды Юрий Каминский раскритиковал Александра Логинова за подготовку к стартам отдельно от сборной.

Павлова заявила, что самоподготовка пошла ей на пользу.

«У нас с Михаилом Шашиловым нет конфликтов из-за этого. Я стала сильнее в функциональном плане. Личный тренер знает, какие тренировки мне зайдут, а какие нет. Мне кажется, что неправильно всю вину возлагать только на спортсменов», — цитирует спортсменку РИА «Новости».

Биатлонистка отметила, что впервые слышит о претензиях тренерского штаба национальной команды России.

«Просто надо признать свою вину и сказать: «Мы накосячили». Это все видят. Это касается и подготовки, и места проведения сбора перед чемпионатом мира. Не думаю, что спортсмены в чем-то виноваты, потому что до этого они имели хорошие результаты, как у меня и других ребят», — добавила Павлова.

В словенской Поклюке проходит чемпионат мира. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее сообщалось, что Павлова считает ошибочным выбор места для подготовки к чемпионату мира.