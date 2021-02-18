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Спортивные новости

Дубль Федорова принес «Спартаку» победу над «Торпедо» в матче КХЛ

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Московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Артем Федоров, также отличился Сергей Широков. У хозяев шайбы забросили Михаил Варнаков и Энди Мили.

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» примет омский «Авангард».

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
0:1 — Федоров (Никишин, Зубов) — 08:27
0:2 — Широков (Рылов, Лехтеря) — 12:42 
1:2 — Варнаков (Пайгин, Шварц) — 19:44   
1:3 — Федоров (Никонцев, Зубов) — 22:16
2:3 — Мили (Жафяров) — 23:14 (5x4)

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