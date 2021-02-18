«Динамо» переиграло СКА благодаря дублю Хиетанена

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Юусо Хиетанен, также отличился Оскар Линдберг. У хозяев шайбу забросил Мальте Стремвалль.

«Динамо» одержало восьмую победу в последних девяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)