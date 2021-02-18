Дубль Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. В составе победителей дубль оформил Бруну Фернандеш, также мячи забили Маркус Рашфорд и Дэниел Джеймс.

Ответный матч пройдет в Манчестере 25 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 0:4

Голы: 0:1 — Фернандеш, 27; 0:2 — Фернандеш, 57; 0:3 — Рашфорд, 65; 0:4 — Джеймс, 90.