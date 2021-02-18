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Спортивные новости

Гол Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Вольфсберг» в 1/16 финала ЛЕ

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Лондонский «Тоттенхэм Хостпур» нанес поражение «Вольфсбергу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 4:1 в пользу англичан. В составе победителей отличились Сон Хын Мин, Гарет Бэйл, Лукас Моура и Винисиус Мораис. У австрийской команды мяч забил Михаэль Линдль.

Ответный матч пройдет в Лондоне 25 февраля. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
«Вольфсберг» (Вольфсберг, Австрия) — «Тоттенхэм Хостпур» (Лондон, Англия) — 1:4
Голы: 0:1 — Сон, 13; 0:2 — Бэйл, 28; 0:3 — Лукас, 34; 1:3 — Линдль, 55 (пенальти); 1:4 — Винисиус, 88.

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