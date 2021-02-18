АПЛ не будет сокращать число участников турнира из-за реформ Лиги чемпионов

Исполнительный директор Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс высказался о возможном сокращении числа участников турнира из-за реформ Лиги чемпионов.

«В настоящий момент и в ближайшем будущем Премьер-лига останется соревнованием с 20 клубами-участниками», — цитирует Мастерса The Telegraph.

Согласно предлагаемому формату, клубы не будут распределять на группы, а турнир перейдет на швейцарскую систему, которая используется в шахматах. Команды сыграют как минимум десять матчей с разными соперниками (по пять дома и в гостях).

Также не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. При этом национальным чемпионатам придется сократить число команд в угоду реформированному турниру.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун негативно отнесся к реформе Лиги чемпионов.