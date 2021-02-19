Плющенко высказался о прогрессе Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о прогрессе бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой, которая тренируется под его руководством.

По его словам, 16-летняя спортсменка обладает фантастической трудоспособностью.

«Отличительной чертой Саши является ее способность работать по 24 часа семь дней в неделю. Она постоянно тренируется самостоятельно, благо, в данный момент база позволяет это.

Трусова готова пахать и пахать. Другого такого фигуриста я никогда не встречал», — сказал Плющенко в интервью РИА «Новости».

Ранее Евгений Плющенко поделился мнением о противостоянии с тренером Этери Тутберидзе.