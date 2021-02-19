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Спортивные новости

Ситуацию с «Тамбовом» рассмотрят на заседании комиссии РФС

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Ситуацию с «Тамбовом» рассмотрят на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Она соберется 19 февраля, после чего будет объявлено решение касательно будущего команды.

Напомним, что тамбовчане готовы сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и национального кубка.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров похвалил «Краснодар» за бойцовские качества в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

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