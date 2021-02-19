Мартынович объяснил поражение «Краснодара» большим числом ошибок

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

Белорусский футболист заявил, что основной причиной неудачи стало большое число ошибок, допущенных вблизи собственных ворот.

«Не знаю, насколько закономерен итог поединка. В центре много ненужных оплошностей было, много контратак поймали.



Надо было выходить и добиваться нужного результата», — сказал Мартынович в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Евгений Городов не считает страшным поражение от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.