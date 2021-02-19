Вратарь «Краснодара» Городов не считает страшным поражение от «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Евгений Городов не считает страшным поражение от загребского «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По его словам, в ответном матче у «быков» есть шансы на то, чтобы отыграться.

«Наверное, надо было в принципе немножко разбегаться, войти в ритм, игру почувствовать. В принципе, нормально сыграли.

Пропустили — ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра, будем готовиться», — сказал Городов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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