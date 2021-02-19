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Спортивные новости

Губерниев раскритиковал уровень российского футбола

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал уровень российского футбола. Соответствующий пост он написал после поражения «Краснодара» в матче Лиги Европы против загребского «Динамо».

«О футболе не забываем! «Краснодар» показал довольно интересный футбол, пытался именно играть. Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а, точнее, не проигрывать Загребу дома.

Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования. «Краснодару» спасибо за попытки. Но до «миланов» с «манчестерами» далеко, уже «меньшие» братья все объяснили», — написал Губерниев.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл подробности о состоянии здоровья вратаря Матвея Сафонова.

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