Мусаев раскрыл подробности состояния здоровья Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл подробности о состоянии здоровья вратаря Матвея Сафонова. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, 21-летний голкипер в ближайшее время должен набрать форму и присоединиться к основной тренировочной группе.

Также Мусаев отметил, что решение заявить Сафонова во вторую команду клуба связано с тем, чтобы он получал игровую практику в матчах Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов стал 18-м в списке самых стильных мужчин.