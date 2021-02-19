Клубы РПЛ выиграли 1 из 25 матчей основной стадии еврокубков

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграли одну из 25 игр основной стадии еврокубков в нынешнем сезоне.

2 декабря в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл «Ренн» и обеспечил себе место в весенней стадии плей-офф Лиги Европы.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА осенью не смогли добиться побед на групповом этапе и заняли последние места в своих квартетах, не сумев пробиться в следующий раунд соревнований.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».