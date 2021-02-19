«Аякс» без Промеса обыграл «Лилль» в Лиге Европы

Амстердамский «Аякс» обыграл «Лилль» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в городе Вильнев-д'Аск на стадионе «Пьер Моруа» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Душан Тадич и Брайан Бробби.

У проигравшей команды единственный гол оформил Тимоти Веа.

Ответная игра пройдет 25 февраля.



Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».