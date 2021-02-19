«Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Карго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колин Блэквелл и Брендан Смит.

У проигравшей команды отличились Николас Обе-Кубель и Джоэл Фараби.

Решающий буллит реализовал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).