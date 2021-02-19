Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Конор Шири.

У проигравшей команды единственный гол на счету Виктора Олофссона.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).