Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Конор Шири.
У проигравшей команды единственный гол на счету Виктора Олофссона.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» переиграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).