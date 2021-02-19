Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от игры «Динамо» — «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает портал «Евро-футбол».

По его словам, сильной стороной команды Доменико Тедеско является сыгранность и быстрый переход из обороны в атаку.

Бушманов отметил, что с приходом Сандро Шварца в «Динамо» бело-голубые стали показывать более яркую игру, сопряженную с повышенным риском и появлению свободных зон в обороне.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев предложил идею реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).