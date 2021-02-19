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Спортивные новости

Джокович не собирается отдавать титулы молодым теннисистам

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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что не собирается отдавать титулы молодым теннисистам. Об этом сообщает Еurosport.

По его словам, давление на него присутствует всегда, особенно на крупных турнирах, однако это не мешает ему бороться за титулы и добиваться успеха.

Серб отметил, что молодые звезды тенниса в будущем обязательно выиграют крупные соревнования, но заявил, что в данный момент будет изо всех сил бороться, чтобы помешать им это сделать.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев, который дошел до финала турнира Australian Open, выступит на Олимпийских играх.

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