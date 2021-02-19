В «Спартаке» рассказали об адаптации Хендрикса

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об адаптации нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса. Его слова передает ТАСС.

По мнению немецкого специалиста, новичок в состоянии помочь команде, усилив среднюю линию.

Тедеско отметил, что Хендрикс практически полностью освоился в клубе, и что точечные усилие, случившиеся по ходу нынешнего сезона, играют во благо коллектива.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал условие, при котором команда продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны.