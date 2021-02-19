Хабиб составил футбольную команду из бойцов UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов составил футбольную команду из бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В интервью UFC Russia Хабиб отметил, что поставил бы Ислама Махачева на левый фланг полузащиты, чтобы он играл против Гарета Бэйла. Тони Фергюсон был бы центральным защитником. Омари Ахмедов играл бы на позиции правого защитника.



«Слышал, что Даррен Тилл за английский «Ливерпуль» болеет. Альдо тоже хорошо играет. Я не понимаю людей, которые не любят футбол. Не знаю, как этот вид спорта можно не любить», — добавил Хабиб.

Ранее сообщалось о том, что махачкалинский «Анжи» готов пригласить Хабиба в команду.