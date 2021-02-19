Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, 18 февраля «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» 2:3, эйндховенский ПСВ проиграл «Олимпиакосу» (2:4), а амстердамский «Аякс» обыграл в выездном матче «Лилль».



Эти результаты позволили Нидерландам приблизиться к России.

У российских команд осталось 38,382 балла, они занимает седьмое место. Нидерланды набрали 37,200 очка, расположившись на восьмой строчке.

Ранее Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 ЛЕ.