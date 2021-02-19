Редактору журнала SrarHit предстоит очная ставка с Рудковской и Добровинским

Редактору журнала StarHit Анастасии Ананьиной предстоит очная ставка с продюсером Яной Рудковской и адвокатом Александром Добровинским, передает «СЭ».

Напомним, издание опубликовало статью, в которой говорится, что сын Рудковской и экс-фигуриста Евгения Плющенко Александр может страдать синдромом Аспергера.

В январе экспертиза доказала, что Плющенко-младший здоров.

«26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной. Это позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен», — сказал Добровинский.

Ранее Рудковская прокомментировала регистрацию бренда «Гном Гномыч».