Российский футбольный союз (РФС) снимет с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов, передает Sport24.

Напомним, эта мера была применена к тамбовчанам из-за задолженности перед игроками.



По ходу нынешнего сезона «Тамбов» столкнулся с финансовыми сложностями. Ряд игроков покинул команду. Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о досрочном выделении команде будущих обязательных выплат, а команды готовы помочь тамбовчанам, отдав некоторых игроков в аренду.

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