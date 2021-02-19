«Тамбов» продолжит выступление в РПЛ

«Тамбов» продолжит выступление в Российской премьер-лиге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Решение было принято на заседании комиссии по лицензированию. Как сообщили в РФС, Клуб получил сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

Отмечается, что РФС и РФП будут следить за ситуацией и контролировать соблюдение регламентных требований.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Тамбове создадут новый футбольный клуб.