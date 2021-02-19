«Тамбов» выйдет на матч с «Локомотивом» Кубка России

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что футболисты команды выйдут на поле в матче 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива».

«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) за то, что оказали помощь», — цитирует Худякова «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и «Тамбовом» пройдет 21 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» продолжит выступление в РПЛ, несмотря на долги команды по зарплате, которые превышают 150 млн рублей.