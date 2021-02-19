Глава ОКР высказался о решении МОК по символике сборной России на ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по символике национальной команды на Играх в Токио и Пекине.

Ранее стало известно, что российская сборная выступит на Олимпиадах под флагом ОКР и англоязычной аббревиатурой организации — ROC.

«С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира - речь о символике, флаге, экипировке и музыкальном сопровождении», — цитирует Позднякова ТАСС.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.