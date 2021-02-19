Тренер объяснил включение Павловой в состав эстафеты на ЧМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о решении штаба включить Евгению Павлову в состав команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться. Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но если он этого не делает, то значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Женская эстафета пройдет 20 февраля. Начало — в 13.45 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее был объявлен состав женской сборной России.