Валуев отреагировал на решение МОК по символике сборной России на Играх

Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по символике российских спортсменов на Играх в Токио и Пекине.

19 февраля стало известно, что российская сборная выступит на Олимпиадах под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и англоязычной аббревиатурой организации — ROC.

«С аббревиатурой ROC станем роковыми для всех остальных на Олимпиаде. Понятно, что данное название — это из худшего лучшее, есть слово Россия в сокращении. Но в целом, я думаю, что нам не нужно концентрироваться на названии, самое важное — хорошо выступать», — цитирует Валуева Sport24.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна.