Туктамышева оценила свои шансы выступить на чемпионате мира

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свои шансы на попадание на мировое первенство 2021 по итогам финала Кубка России.

Спортсменка заявила, что сделает все возможное, чтобы отобраться на турнир.

«Не знаю, в каком формате пройдет турнир, для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лед везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если все пройдет хорошо», — цитирует Туктамышеву Eurosport.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что фигуристы будут жить в «пузыре» на чемпионате мира.