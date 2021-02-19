Олимпийский чемпион раскритиковал состав мужской сборной России на эстафету

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о составе мужской сборной России на эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

19 февраля стало известно, что на старт выйдут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Экс-биатлонист считает ошибочным решение тренерского штаба поставить на гонку Халили.

«Как-то все непрофессионально, я от них одуреваю просто. Если все время ориентироваться на общественное мнение и бояться, трястись как заячий хвост, то и ничего не добьешься!» — цитирует Васильева Sport24.

Мужская эстафета пройдет 20 февраля. Начало — 17.00 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о составе мужской сборной России на эстафету.