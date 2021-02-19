Губерниев заявил, что биатлонист Логинов сам пишет себе планы тренировок

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что чемпион мира 2020 года по биатлону Александр Логинов готовился к сезону без личного тренера Александра Касперовича.

По словам журналиста, специалист лишь формально является личным тренером спортсмена.

«Логинов — человек, который пишет себе планы сам. Без доктора, без массажиста, без никого, на одном микроавтобусе он один провел всю предсезонную подготовку. Это чудовищно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Комментатор считает, что проблемы спортсмена в нынешнем сезоне связаны решением Логинова тренироваться самостоятельно.

«Самое ужасное у него сейчас — стрельба, которая без спарринг-партнера и тренера катится у него под откос. С каждой гонкой нет никакого просвета, есть только одни минусы», — добавил Губерниев.

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке Логинов занял 26-е место в спринте, в пасьюте — 16-е, а в индивидуальной гонке — 31-е.

Ранее тренер сборной России раскритиковал Логинова за самоподготовку.