Хабиб рассказал о съемках документального фильма о своей карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова рассказал о съемках документального фильма о своей карьере.

Спортсмен заявил, что картина выйдет примерно через полтора года.

«Мы же хотим «Оскар» выиграть. Не просто 20 минут снять и закинуть. Мы с Голливудом работаем. Скорее всего, в кинотеатрах выйдет фильм. Нормальная же история? Парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, никогда не проигрывал», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов составил футбольную команду из бойцов UFC.