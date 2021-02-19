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Спортивные новости

Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы

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Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша признали лучшим футболистом игровой недели в Лиге Европы, сообщается на сайте УЕФА.

Португальский футболист в ходе голосования за звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы опередил Мунаса Даббура («Хоффенхайм»), Гарета Бейла («Тоттенхэм») и Бруно Петковича («Динамо» Загреб).

Напомним, что Фернандеш сделал дубль в матче «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад», который помог «красным дьяволам» победить. Итоговый счет — 4:0.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом.

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