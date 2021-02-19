Бывший полузащитник «ПСЖ» Кабай объявил о завершении карьеры

Французский полузащитник Йоан Кабай завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

На своей странице он опубликовал прощальное письмо, в котором подвел итог более чем 17-летней карьеры, рассказал о сложности, но неизбежности такого решения.

«Спасибо моей семьей, моим друзьям, моим агентам и всем, кто был причастен к моему футбольному пути», - написал Кабай.

С июля 2020 года француз был свободным агентом. Последним клубом в его профессиональной карьере стал «Сент-Этьен», также он выступал за «Лилль», «Ньюкасл Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср».

Напомним, что ранее «ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.