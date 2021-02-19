Моуринью высказался о положении команды в чемпионате Англии

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о результатах команды в Английской премьер-лиги (АПЛ).

По словам португальского специалиста, команда будет бороться в каждом матче.

«Мы можем финишировать в топ-4, топ-6 или закончить за его пределами. Мы должны верить, что произойдет самое лучшее из возможного», — приводит слова португальского специалиста «Би-би-си».

После 23 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В последних пяти матчах турнира команда потерпела четыре поражения.

Ранее сообщалось, что игроки «Тоттенхэма» недовольны работой Моуринью.