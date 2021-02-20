Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о государственном присутствии в российском спорте.

«В России нельзя лишиться государственного присутствия в спорте. Это путь в никуда. Если бы телевидение платило больше, но продукт не стоит таких денег. Естественно, надо чем-то компенсировать», — сказал Газизов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



Также Газизов выразил надежду, что придет новый пласт менеджеров, который позволит российскому футболу двинуться вперед.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус сравнил Александра Кокорина с криптовалютой.