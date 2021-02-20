Тренер хоккейной школы рассказал, что родители сами попросили обучить детей навыкам драки

Сергей Суярков, тренер хоккейной школы «Львы ЦХМ», прокомментировал видео, на котором его подопечные учатся навыкам драки на льду.

«Это была родительская инициатива. После подкатки они попросили тренера показать, как нужно драться. Родители там стояли, наблюдали, засняли на видео и выложили его», — передает слова Суяркова «Чемпионат.com».

Также он отметил, что в школе дети строго наказываются за драки.

Суярков заявил, что тренер, который проводил занятие, не имеет отношения к самой школе и не входит в штат сотрудников — он занимался на одной из беговых дорожек в подкаточном центре.

Ранее в Федерации хоккея России (ФХР) сделали заявление по ситуации с тренером, который учил детей драться.