Игрок ЦСКА Влашич заявил о желании перейти в топ-клуб

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил о желании перейти в топ-клуб.

«Конечно, следующим шагом должен стать переход в топ-лигу. В сборной я играю с футболистами из «Реала», «Барсы», «Интера». Я вижу себя в большом клубе, но нужно двигаться последовательно», — цитирует Влашича Marca.

Футболист отметил, что намерен завершить сезон в России как можно лучше и планирует проявить себя на чемпионате Европы — 2020.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Влашич принял участие в 17 матчах, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Влашич прокомментировал слухи об уходе из ЦСКА.