Умер бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарев

Бывший массажист сборных СССР и России по хоккею Сергей Чекмарев умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл.

«Он был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал, одним из самых добрых, заботливых. У него был фантастический взгляд на жизнь», — приводит слова Блэшилла официальный сайт «Детройта».

Чекмарев работал в «красных крыльях» с 1998 года. С 1982 по 2002 год с перерывами занимал должность массажиста в сборных СССР, СНГ и России.

Ранее сообщалось, что бывший массажист футбольного ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушел из жизни.