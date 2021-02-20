Осака стала победительницей Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

В финале турнира третья ракетка мира одержала победу над представительницей США Дженнифер Брэйди со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Японская теннисистка выиграла четвертый турнир «Большого шлема» в карьере.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $55,2 млн.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Теннис. Australian Open. Финал

Наоми Осака (Япония) — Дженнифер Брэйди (США) — 6:4, 6:2.