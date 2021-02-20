В СБР не исключают, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики

В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что состояние здоровья главного тренера национальной команды Валерия Польховского могло ухудшиться из-за критики сборной на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Конечно, он тяжело переживает результат и критику в СМИ. К тому же он недавно перенес коронавирус. Ему было тяжело на высоте, но он не показывал этого, не жаловался, носил в себе», — цитирует представителя пресс-службы организации РИА «Новости».

В СБР отметили, что глава союза Виктор Майгуров ранее настаивал на том, чтобы Польховского осмотрели врачи сборной России, и попросил специалиста не подниматься в горы, где проходят соревнования.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время состояние Польховского удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по биатлону попал в больницу.