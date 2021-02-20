Осака после Australian Open станет второй ракеткой мира

Японская теннисистка Наоми Осака улучшит свои позиции в рейтинге WTA, поднявшись на вторую позицию, после успешного выступления на Australian Open.

Отметим, что в январе 2019 года Осака и вовсе была первой ракеткой мира. Сегодня в рейтинге лидирует австралийская теннисистка Эшли Барти, дошедшая до четвертьфинала турнира.

Напомним, что 20 февраля Осака выиграла Australian Open, взяв верх в финале над спортсменкой из США Дженнифер Брейди. Японская теннисистка выиграла четвертый турнир «Большого шлема» в карьере. В полуфинале она обыграла 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема» Серену Уильямс.

Ранее сообщалось, что Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.