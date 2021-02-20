Реванш Поветкина и Уайта могут перенести

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом могут перенести, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

«Диллиан был в Португалии, которая находится в так называемой «красной зоне». И здесь весь вопрос в карантине, который Диллиану предстоит. Поэтому бой может быть перенесен, резервная дата — 27 марта», — заявил собеседник агентства.

Поединок между Поветкиным и Уайтом запланирован на 6 марта.

Ранее сообщалось, что вероятность переноса боя не слишком высока.