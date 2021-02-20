Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

Второй финишировала спортсменка из Норвегии Марте Крокстад, бронзовая медаль досталась Каролине Эрдаль из Норвегии.

Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анастасия Егорова (Россия) – 19.57,1 (0)

2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) – отставание 14,7 (0)

3. Каролин Эрдаль (Норвегия) – +17,4 (1)...

10. Екатерина Носкова (Россия) – +39,4 (2)...

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке были проведены тесты на наличие коронавирусной инфекции, которые дали положительный результат.